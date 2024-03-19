الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد آذان المغرب اليوم التاسع في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

اذان المغرب
اذان المغرب

يختلف موعد أذان المغرب في  التاسع رمضان 2024 من محافظة إلى أخرى  ويأتي الشهر الفضيل هذا العام متزامنا مع فصل الشتاء، مما يغير مواعيد أذان المغرب والإفطار في  مصر بعد سنوات اعتدنا خلالها أن يوافق شهر رمضان فصل الصيف ونهاره الطويل الحار.

موعد آذان المغرب اليوم التاسع في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

موعد آذان المغرب في القاهرة 6:06  مساءً.

موعد آذان المغرب في الجيزة 6:07 مساءً.

موعد آذان المغرب في الاسكندرية  6:11 مساءً.

موعد آذان المغرب في العاصمة الإدراية  6:04 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم  الثلاثاء 19 مارس 2024 في جنوب مصر 

موعد آذان المغرب في بني سويف 6:07 مساءً.

موعد اذان المغرب في قنا 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب في الأقصر 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء  

 موعد اذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:56 مساءً.

موعد اذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:56 مساءً.

موعد آذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024 والأدعية المستحبة

خالد الجندى: لهذا السبب يجب الصلاة على النبى أثناء قراءة هذه السورة

موعد صلاة المغرب اليوم 19 مارس 2024

  • موعد آذان المغرب في الدقهلية الساعة 6:05 مساءً.
  • موعد آذان المغرب في السويس الساعة 6:01 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في كفر الشيخ في الساعة 6:07 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم في الساعة 6:04 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:06 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في الفيوم الساعة 6:08 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في الإسماعيلية فى تمام الساعة 6:02 مساءً.
  • موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:22 مساءً.
  • موعد أذان المغرب في البحيرة 6:10 مساءً.
موعد أذان المغرب اليوم التاسع موعد أذان المغرب اذان المغرب اليوم اليوم التاسع يوم في رمضان اليوم التاسع في رمضان 2024 اليوم التاسع القاهرة وجميع المحافظات اذان المغرب المغرب

مواد متعلقة

ما حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة وسجود السهو؟

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى محافظات مصر 

الأكثر قراءة

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

57 مليار دولار فى فترة وجيزة.. مصر تتخلص من أزمة النقد الأجنبى

لم نجد سبيلًا للرأفة.. ماذا قالت المحكمة فى حيثيات إعدام محمد بديع؟

ماس كهربائى سبب حريق كافيه شهير فى الدقى

مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر