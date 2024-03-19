موعد آذان المغرب اليوم التاسع في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

يختلف موعد أذان المغرب في التاسع رمضان 2024 من محافظة إلى أخرى ويأتي الشهر الفضيل هذا العام متزامنا مع فصل الشتاء، مما يغير مواعيد أذان المغرب والإفطار في مصر بعد سنوات اعتدنا خلالها أن يوافق شهر رمضان فصل الصيف ونهاره الطويل الحار.

موعد آذان المغرب اليوم التاسع في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

موعد آذان المغرب في القاهرة 6:06 مساءً.

موعد آذان المغرب في الجيزة 6:07 مساءً.

موعد آذان المغرب في الاسكندرية 6:11 مساءً.

موعد آذان المغرب في العاصمة الإدراية 6:04 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في جنوب مصر

موعد آذان المغرب في بني سويف 6:07 مساءً.

موعد اذان المغرب في قنا 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب في الأقصر 6:00 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج 6:04 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء

موعد اذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:56 مساءً.

موعد اذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:56 مساءً.

موعد صلاة المغرب اليوم 19 مارس 2024