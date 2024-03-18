بحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان، حيث يتصدر اليوم الثامن من رمضان محركات البحث على جوجل، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد أذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024.

موعد آذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024 والأدعية المستحبة

يكون موعد اذان المغرب فى اليوم الثامن من شهر رمضان 2023 فى الساعة السادسة مساءا و6 دقائق.

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عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة

السحور 2:14

إمساك 4:14

الفجر 4:34

الشروق 6:01

الظهر 12:03

العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05

العشاء 7:23

ووفقا لامساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

دعاء عند سماع الاذان