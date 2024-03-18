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تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024 والأدعية المستحبة

اذان المغرب
اذان المغرب

بحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان، حيث يتصدر اليوم الثامن من رمضان محركات البحث على جوجل، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد أذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024.

موعد  آذان المغرب فى اليوم الثامن من رمضان 2024 والأدعية المستحبة 

يكون موعد اذان المغرب فى اليوم الثامن من شهر رمضان 2023 فى الساعة السادسة مساءا و6 دقائق.

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عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة

السحور 2:14

إمساك 4:14

الفجر 4:34

الشروق 6:01

الظهر 12:03

العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05

العشاء 7:23

ووفقا لامساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

دعاء عند سماع الاذان

  1. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.
  2. اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.
  3. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
  4. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.
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