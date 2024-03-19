الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التخطيط: 272.4 مليار جنيه حجم استثمارات التنمية العمرانية خلال 2024

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحى فى الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).

نهو 624 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح التقرير أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل فى استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.

3 أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة

الجدير بالذكر، أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، والثالث يتعلق بالارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتعـظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجى، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.

التنمية العمرانية وزارة التخطيط استثمارات مشروعات الإسكان الصرف الصحي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل.. روسيا تعلن مقتل وإصابة 27 شخصًا فى مناطق حدودية نتيجة هجمات أوكرانية

بعد وفاة علي في صيد العقارب.. كيف تتعافى عندما يموت أحد أفراد أسرتك؟

آخر تطورات المفاوضات بشان الهدنة فى غزة.. سياسى فلسطينى يوضح

مسلسل الحشاشين يكشف سبب تسمية الفرقة الدموية بهذا الاسم.. هل ذكر التاريخ أسماء أخرى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر