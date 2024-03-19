التخطيط: 272.4 مليار جنيه حجم استثمارات التنمية العمرانية خلال 2024

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحى فى الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).

نهو 624 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح التقرير أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل فى استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.

3 أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة

الجدير بالذكر، أن الدولة وضعت نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، والثالث يتعلق بالارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتعـظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجى، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.