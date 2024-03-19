الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحديد موعد الاختبارات.. إعلان مهم من الأوقاف بشأن المتقدمين لمسابقة التميز الخطابى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لمسابقة التميز الخطابي، ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية.

وحددت وزارة الأوقاف يومي الأحد والإثنين الموافقين 14 و15 أبريل 2024م موعدًا للاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وأكدت الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل، على أن ترسل نتائج الاختبارات إلى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه يوم 18 أبريل 2024م. 

وجاءت أسماء المتقدمين على النحو التالي: 

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