"سر إلهى" الحلقة 8.. روجينا تبتز نهى عابدين بصور عارية

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والهامة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

انتقمت روچينا من نهي عابدين وأخذت منها الأتيليه بعد ابتزازها بصورها العارية ودار بينهما حديث عن الأخوه ومافعلته فيها مسبقًا.

مسلسل سر إلهي

وتمكنت روچينا والتي تحسد شخصية "نصرة" من إنقاذ شقيقتها رنا رئيس "رقية" بعد اختطافها على يد محمود حجازي "بدر" ومي سليم "شاهيناز".

مسلسل سر إلهي

موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 8 يعرض مساء اليوم الإثنين حصريًا على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي



تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 7

كشفت الحلقة الـ 7 من مسلسل سر إلهي عن سارق ذهب نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا ليكون شخص غير متوقع نهائيًا التفكير فيه، وهو الدكتور سليمان بدر الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني، صاحب دار المسنين الذي كانت تعمل فيه "نصرة".

وتنتهي الحلقة بمعرفة "عزيز الرفاعي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة ويظهر بشخصية محامي شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم، مكان ذهب "نصرة"، والذي كان يراقبها دون علمنا، لتمثل نهاية الحلقة بمفاجأة جديدة تزيد من فضول حماس وشغف الجمهور، هو ماذا سوف يحدث؟.