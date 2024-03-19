الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

آخر تطورات المفاوضات بشان الهدنة فى غزة.. سياسى فلسطينى يوضح

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أعرب أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، عن أمله في أن المفاوضات التي تجرى في الدوحة وتهدف لوقف إطلاق النار والحديث عن الهدنة، حيث أن هناك جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة مصرية  قطرية أمريكية لإتمام اتفاق الهدنة في غزة

ملفات عالقة في طريق المفاوضات للهدنة 

 

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البيت الأبيض: تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة فى غزة مقلق

وأضاف “الرقب”، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك ملفين عالقين هما ملف الأسرى الفلسطنيين والوصول إلى إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى مقابل أيضا فك المحتجزين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن هذا الملف حتى الآن عالق. 

وأوضح أن الملف الثاني هو عودة النازحيين الموجودين في رفح وانتقالهم إلى مناطق الوسطى أو في الشمال بالتحديد ، كما ان الاحتلال يصر على عدم السماح لهما وهناك وسطاء يتحدثون عن إمكانية الوصول إلى عودة النساء والأطفال والرجال الكبار لأكثر من 50 عاما، وحتى الآن لم تنضج هذه الرؤية. 

ولفت الرقب إلى أن إرسال رئيس جهاز الموساد وعدم إرسال الشاباك الاإرائيلي يؤشر إلى تلكك نتنياهو مرة أخرى والتهرب من الاتفاق، معلقًا: “نتمنى أن يكون هناك اتفاق والإعلان عن هدنة، كما أن الساعات المقبلة ساعات مهمة خاصة الأمريكيين الذين يطالبون بالوصول إلى هدنة وأبلغوا في مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو بأهمية الوصول إلى اتفاق ومحاولات وضع حلول إلى أي معيقات قد تعيق الوصول إلى هذا الاتفاق”. 

وفي وقت سابق من الإثنين، غادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة المقاومة  "حماس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 164 يومًا مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد.

وتعتزم الدوحة اجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطر ومصر وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر

غزة المفاوضات الدوحة أيام الهدنة وقف إطلاق النار

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