الإثنين 18 مارس 2024
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متحدث "الوزراء": لا توجد حجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، قائلًا: "جميع المنتجين كانوا يعتمدون على تسعيرة الدولار في السوق الموازية، والآن الوضع اختلف تمامًا".

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد "حجة" لاستمرار ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من عمل مراجعة دقيقة اليوم ووقفة مع الارتفاعات في الأسعار والتشديد على أهمية خفض الأسعار".

وتابع: "الاتحاد العام للغرف التجارية سيجتمع لبحث ملف الأسعار، والإعلان عن تخفيضات مقبلة في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة".

أسعار السلع ارتفاع اسعار السلع المستشار محمد الحمصاني على مسئوليتي

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