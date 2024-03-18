مسلسل "المعلم" الحلقة 8.. قضية حجر في انتظار المعلم "رحومة"

مسلسل المعلم الحلقة 8.. تفاجأ المعلم “رحومة” بدعوى قضائية رفعها أولاده، للحجر على أملاكه ومحل السمك الخاص به.

وينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل المعلم بطولته هو والفنانة سهر الصياغ، الذي يعرض على قناة “الحياة” إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة “واتش ات”.

وظهر أحمد بدير ويجسد دور "الجنتل" أكبر تجار سوق الأتكة، وهو يقرأ لـ"رحومة" الجواب قائلًا: "دي دعوى قضائية من المحكمة عيالك رفعوا عليك قضية حجر، دا اللي جوه الجواب، أما اللي بره هو إني اشتريت المحل بتاعك يا رحومة، وإن جالك الغصب أعمله بجميلة، هتقف قدام عيالك في المحكمة؟".

ليرد رحومة: "عيالي طز فيهم لكن محلي وتعبي عمر ما حد هيجي جنبهم، وأن كان فيكوا راجل يقدر يأخد مني المحل بتاعي، يجي يوريني نفسه"، وكان الجنتل هو من وكل محامي لأبناء رحومة لرفع قضية عليه.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل “المعلم”

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.