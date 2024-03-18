الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"ربما كان هذا أنا حوار" جديد سعيد الفلاق عن دار ضفاف

سعيد يقطين
سعيد يقطين

صدر حديثا عن منشورات ضفاف للنشر والتوزيع  كتاب "ربما كان هذا أنا حوار سير ذاتي..مع سعيد يقطين للدكتور سعيد الفلاق.

 جاء على غلاف الكتاب 

نهدف في هذا الكتاب إذن إلى معرفة شخصية سعيد يقطين عن قرب في سفر معرفي يقودنا إلى زمن الطفولة والصبا. فنعرف كيف عاش. وكيف درس في الكتاب وارتاد الخلاق، وولج المدرسة. ونرصد مشقة التعلم قبل رحيلة إلى فاس حيث تغيرت حياته إلى الأبد. ونكتشف شغفة بالوتار. وكرة القدم. والكتب كما ستعرف حكايته مع القراءة ز والكتابة والحب والزواج. ونطرح معه قضايا فكرية وثقافية ونقدية وسياسية من صميم تجربته التي ناهزت خمسة عقود عن السرد والسرديات والنص والمنهج واللغة والثقافة والتروالترجمة ودور النشر  والجوائز الأدبية والرقميات.

من هذا المنطلق يندرج هذا الكتاب ضمن السيرة الذاتية الحوارية التي تجمع بين الذاتي الشخصي. والفكر المعرفي يتميز هذا الكتاب يطرح أسئلة شخصية وفكرية وثقافية هدفها البحث عن المعرفة وليس الإثارة لذلك جاءت صريحة وكباشرة وشاملة. كما أن الأستاذ أجاب عن جميع الأسئلة باختلاف انواعها بتواضع وصدق، ولم يرفض أي سؤال طرحته عليه، بل كان يرد باقتدار العالم، وبرصانة الباحث، وبوضوح المثقف الحقيقي.

txt

صدور نسمات "وانغ منغ" الضاحكة باللغة العربية للمترجمة ميرا أحمد

اقتضت الخطة المرسومة لهذا الكتاب أن نقسمه إلى محاور تبعا للمحدد التاريخي من جهة، والمعنوي من جهة ثانية من أجل تحقيق تساق النص وانسجامه، كما انه بعد إتمام التحرير والتدقيق خضع لمراجعة الأستاذ، لإيماننا بأن الحوار الشفوي يحتلف جزئيا على الأقل في سماته وبنياته  تركيبة وتداوله عن النص المكتوب.

كذلك عملنا على إدراج ملحث للصوروالمخطوطات، وهي وثائق تعود، في مجملها إلى السبعينيات وتكشف عن جانب خفي مسار الدكتور يقطين نقدمه إلى القراء في هذا الكاب بشكل حصري وما يميز هذه السندات النصية "أشعار، قصص، مذكرات " اختفاظها بنضارتها وقوة أسلوبها الذي كان ينبيء عن كاتب يعرف من أين يبدأ، وإلى أين يردي الوصول. 

 أما عن سعيد يقطين

 كاتب وناقد أكاديمي  مغربي عرف باهتماماته البحثية والأكاديمية في مجال السرديات العربية ونحت مفاهيمها وتتبع مكوناتها في النصوص العربية القديمة والحديثة. صدرت له عشرات المؤلفات النقدية من أبرزها تحليل الخطاب الروائي، معجم المشكلات الثقافية، رهانات الرواية العربية، السرد العربي أنواع وأنماط، وغيرها 

سعيد يقطين منشورات ضفاف للنشر والتوزيع ربما كان هذا أنا حوار سير ذاتي سعيد الفلاق كتاب حوارات

الأكثر قراءة

عاجل.. 45 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب مع قرب ختام تعاملات الإثنين

عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»

تفاصيل تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة في مصر الجديدة

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الأسعار: وريهم العين الحمرا يا حكومة؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر