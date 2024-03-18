الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى يعرب عن "مخاوفه العميقة" بشأن خطط إسرائيل فى رفح

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن "مخاوفه العميقة" بشأن خطط إسرائيل للقيام بعملية كبيرة لملاحقة حماس في رفح، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لمسئول كبير في الأمن القومي.

وفي هذا الصدد، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إنه بينما أكد دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، سعى بايدن إلى توضيح السبب في أن خطة رفح يمكن أن تكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين إلى واشنطن 

 

txt

إسرائيل تعرض على حماس هدنة 6 أسابيع مقابل إطلاق 40 محتجزًا

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال وفد رفيع المستوى من القادة العسكريين إلى واشنطن لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر ووضع نهج بديل لملاحقة حماس في رفح. ووافق نتنياهو على إرسال مثل هذه المجموعة، وقال سوليفان إن الاجتماع سيعقد في نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وقال سوليفان في البيت الأبيض: "لا يمكن لخطة عسكرية أن تنجح بدون خطة إنسانية متكاملة وخطة سياسية. وقد أوضح الرئيس مرارا وتكرارا أن العمليات العسكرية المستمرة يجب أن تكون مرتبطة بنهاية استراتيجية واضحة"، مشيرا إلى أن المزيد من المدنيين لقوا حتفهم في غزة أكثر من أي صراع سابق في القطاع.

وفي حديثه مع نتنياهو، أوضح بايدن "سبب قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بعمليات عسكرية كبيرة في رفح".

وقال إن هذه المخاوف تندرج في ثلاثة مجالات: ولا يجد المدنيون الذين يحتمون في رفح مكاناً آمناً يذهبون إليه. 

وفي السياق ذاته، تعتبر رفح نقطة دخول للمساعدات الإنسانية الحيوية، كما أعربت مصر المجاورة عن مخاوف جدية بشأن عملية عسكرية محتملة هناك.

ووصف سوليفان المكالمة بأنها "عملية" وقالت إنها "لم تنته فجأة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

رفح مخاوف عميقة إسرائيل ملاحقة حماس

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم تبدأ في الارتفاع بعد فترة من الاستقرار

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

نجوى فؤاد: "خربشنا عشان نبقى نجوم.. ولست نادمة على مشاهدي الجريئة" (فيديو)

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. كيف استغل الصباح "الحشيش" للسيطرة على أتباعه؟

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء