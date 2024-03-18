مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. مشكلة جديدة تقابل بهجت في المركز التعليمي  

واجه بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الحلقة ٨ مشكلة جديدة داخل المركز التعليمي الذي يديره هو وعبد البديع الذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 8

وخلال تواجده في المركز اكتشف إصابه أحد الطلاب بنوبه صرع وتعرضه من قبل زملائه للتنمر، وطلب من عبد البديع إلقاء محاضرة للطلاب في التربية وكيفية التعامل مع بعضهم لبعض.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15 والعرض الثاني على قناة DMC Drama في الساعة 8 ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)