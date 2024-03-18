الإثنين 18 مارس 2024
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الشيخ رمضان عبدالرازق: الله يفتح دومًا أبواب الأمل لمن يلجأ إليه (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق وأحمد الخطيب

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العلاقة بين العبد وربه تستند إلى الأمل المتجدد والتعزية المستمرة، موضحا أنه بينما قد يواجه الإنسان خيبات أمل من الناس، فإن الله يظل مصدر السلوى والتسلية.

وأضاف عبدالرازق خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090": "الله لا يخيب ظن عبده أبدًا، فالخيبة قد تأتي من النفس أو الأعداء، لكن بالتوجه إلى الله، يجد العبد دومًا العزاء والتعزية".

وأكد عبدالرازق أن الله يفتح دومًا أبواب الأمل لمن يلجأ إليه، معبرًا عن حبه لاسم الله "الجبار" الذي يرمز إلى القوة والتعزية، ويمنح الراحة والطمأنينة للجميع.

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