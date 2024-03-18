الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استبعاد داروين نونيز من قائمة أوروجواى بسبب الإصابة

نونيز
نونيز

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، عن سبب استبعاد داروين نونيز مهاجم ليفربول من قائمة منتخب بلاده أوروجواي خلال التوقف الدولي.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة x": “نونيز لن يكون ضمن قائمة منتخب أوروجواي في التوقف الدوي القادم، ليست لديه إصابة قوية، ولكنه عانى مشاكل الأسبوع الماضي وسيتعافى في ليفربول في العشرة أيام المقبلة”.

وأكمل: مانشستر يونايتد اختتم عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 - 3 على ضيفه ليفربول، الأحد، في دور الثمانية للمسابقة العريقة.

وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.

ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف الساعة مقسما بالتساوي على شوطين.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز الإيفواري أمادو دياللو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بالهدف.

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