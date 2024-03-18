حلا شيحة تروي لـ"ع المسرح" كواليس تجربة الاعتزال والتزام الحجاب (فيديو)

سردت الفنانة حلا شيحة تجربتها الشخصية مع الاعتزال والحجاب، مُشيرة إلى أن نشأتها في أسرة روحية علمتها الإيمان بخالق الكون والشكر على نعمه، دون التركيز على تفاصيل الشريعة، وأضافت أنها منذ الصغر اعتادت على الانسجام مع ذاتها والتأمل.

وأوضحت شيحة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر قناة الحياة، أنها في عمر الثالثة والعشرين، وفي ذروة شهرتها الفنية، اختارت بمحض إرادتها ارتداء الحجاب كخطوة للتقرب من الله، مما أثار دهشة أسرتها.

وأكدت “شيحة” أن هذا القرار كان نقطة تحول في مسيرتها الروحية، بالرغم من أن جميع أفراد أسرها كانوا في حالة من التعجب الشديد بسبب هذه الخطوة.