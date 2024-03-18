المفتى: رمضان كان شهر الغزوات والفتوحات الكبرى التى سطرت تاريخ الأمة الإسلامية

قال الشيخ شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن شهر رمضان لم يكن فقط شهر العبادة والتقوى، بل كان أيضًا شهر الغزوات والفتوحات الكبرى التي سطرت تاريخ الأمة الإسلامية بأحرف من نور، ومن بين هذه الأحداث البارزة غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة المكرمة، والفتوحات الإسلامية في الأندلس، ومعركتي عين جالوت والمنصورة.

وأكد "علام"، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الشعب المصري أيضًا قد سطر نصرًا مؤزرًا في العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الانتصارات والمعارك العظيمة قد وقعت في أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمكن المسلمون من التغلب على أعدائهم، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهوها من جوع وعطش، مستلهمين الصبر والتحمل من روح الصيام ومعانيه السامية.