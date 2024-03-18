الإثنين 18 مارس 2024
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مفتى الجمهورية يؤكد تلازم العمل والعبادة فى رمضان (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

أكد الشيخ شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، أهمية الجمع بين العبادة والمسئوليات الدنيوية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الإسلام يحث على العمل والعبادة كقيمتين مترابطتين.

وشدد مفتي الجمهورية، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، على أن المسلم ينبغي له أن يوازن بين واجباته الدينية والعملية لتحقيق هذا التوازن الروحي والمادي.

وتابع علام أن الصحابة قدوة في هذا المجال، حيث كانوا يجمعون بين العبادة وأشق الأعمال، وهو الجهاد في سبيل الله، لاسيما في شهر رمضان الذي شهد أحداثًا ومعارك حاسمة أظهرت بطولاتهم وتضحياتهم العظيمة.

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