الأولى منذ شهر.. كواليس محادثات "بايدن" و "نتنياهو" حول سيناريوهات حرب غزة

قال مصدر مطلع ، اليوم الاثنين، إن الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واضاف المصدر لشبكة “سي ان ان”، أن المكالمة هي أول محادثة هاتفية معروفة بينهما منذ أكثر من شهر مع تعمق الخلاف بين الرجلين وتأتي بعد أيام من دعوة أحد كبار حلفاء بايدن في واشنطن، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الإطاحة بنتنياهو. .

الخطاب جيد ويعكس مخاوف العديد من الامريكيين

ووصف بايدن الخطاب بأنه "جيد" وقال إنه يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين، رغم أنه لم يؤيد أو يدين صراحة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ورفض “نتنياهو” يوم الأحد بقوة خطاب شومر خلال مقابلة مع دانا باش من شبكة “سي إن إن”.

وتابعت الشبكة الامريكية في تقرير لها، انه “من غير المناسب الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك.

وقال “نتنياهو” في برنامج “حالة الاتحاد”: “هذا شيء تفعله إسرائيل والجمهور الإسرائيلي من تلقاء نفسها، ونحن لسنا جمهورية موز”.

وتطورت العلاقة بين بايدن ونتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية مع تصاعد الإحباط داخل البيت الأبيض بشأن ما يعتبره المسؤولون الأمريكيون رفض نتنياهو للنصيحة الأمريكية بشأن الحرب في غزة.

ويشمل ذلك السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واتخاذ خطوات لحماية الضحايا المدنيين ومستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.

وتأتي هذه الدعوة أيضًا في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لعملية كبيرة في رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون مدني فلسطيني، وقال البيت الأبيض إن مثل هذه العملية لا ينبغي أن تمضي قدما دون خطة موثوقة لحماية هؤلاء المدنيين. وحتى يوم الأحد، قال المسؤولون إنهم لم يروا مثل هذه الخطة.