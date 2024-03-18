عتبات البهجة الحلقة الـ8.. نقاش حول كيفية التعامل مع الأبناء في سن المراهقة

مسلسلات رمضان 2024..

تتوالي المشكلات والأزمات على بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة الحلقة الـ8 يناقش كيفية التعامل مع الأبناء في سن المراهقة

ويبحث العديد من الجمهور في مصر والوطن العربي على مواعيد عرض الحلقات الجديده من مسلسل عتبات البهجة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ بداية شهر رمضان الكريم.

مسلسل عتبات البهجة

ضمن القضايا التي يناقشها مسلسل عتبات البهجة كيفية التعامل مع الأبناء خاصة في سن المراهقه، وظهر ذلك خلال أحداث المسلسل بعد أن وافق بهجت الأنصاري على تولي أدارة المركز الخاص بالدروس الخصوصيه.

وخلال تواجده داخل المركز تفاجاه بوجود مشكلة من إحدى أولياء الأمور بسبب وجود شاب بالمركز حصل على رقم هاتف ابنتها التي لازالت مراهقة، وهنا بدأ النقاش بينها وبين الأنصاري لبحث المشكلة ووجود حل لكيفية التعامل مع هذا الجيل.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: