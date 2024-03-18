"الأهلى السبب".. نص رسالة مدرب الزمالك إلى الجزيرى قبل لقاء فيوتشر

حرص أحمد مجدي، مدرب فريق الزمالك، على الاجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في الساعات الماضية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة غضب من جانب الجهاز الفني للفريق تجاه الجزيري بسبب الفرصة التي أضاعها في مباراة الأهلي الأخيرة في نهائي بطولة كأس مصر والتي كانت بمثابة نقطة تحول في نتيجة اللقاء التي انتهت بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى “الدستور” أن الجهاز الفني مصدوم من الجزيري بسبب تلك الفرصة وهو ما كان سببًا في استبعاده من القائمة في المباراة التالية أمام الجونة في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

مجدي اجتمع مع الجزيري وشدد عليه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة وبذل قصارى جهده داخل المستطيل الأخضر واستغلال الفرصة التي تتاح له.

وقال مجدي لـ“الجزيري”: "أنت لاعب كبير ودولي وتمتلك خبرات وعندما تشارك يجب عليك أن تمسك بالفرصة".

وطالب مدرب الزمالك، سيف الدين الجزيري بضرورة الاجتهاد بشكل أكبر في التدريبات حتى يقدم أوراق اعتماده إلى الجهاز الفني.

كاف يختار طاقم تحكيم مغربي لمواجهة الزمالك وفيوتشر

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكمًا للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

الونش يظهر في تدريبات نادي الزمالك

وفي سياق آخر تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي لخوض برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويخضع "الونش" لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح.