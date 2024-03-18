الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الأهلى السبب".. نص رسالة مدرب الزمالك إلى الجزيرى قبل لقاء فيوتشر

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

حرص أحمد مجدي، مدرب فريق الزمالك، على الاجتماع مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في الساعات الماضية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة غضب من جانب الجهاز الفني للفريق تجاه الجزيري بسبب الفرصة التي أضاعها في مباراة الأهلي الأخيرة في نهائي بطولة كأس مصر والتي كانت بمثابة نقطة تحول في نتيجة اللقاء التي انتهت بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى “الدستور” أن الجهاز الفني مصدوم من الجزيري بسبب تلك الفرصة وهو ما كان سببًا في استبعاده من القائمة في المباراة التالية أمام الجونة في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

مجدي اجتمع مع الجزيري وشدد عليه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة وبذل قصارى جهده داخل المستطيل الأخضر واستغلال الفرصة التي تتاح له.

وقال مجدي لـ“الجزيري”: "أنت لاعب كبير ودولي وتمتلك خبرات وعندما تشارك يجب عليك أن تمسك بالفرصة".

وطالب مدرب الزمالك، سيف الدين الجزيري بضرورة الاجتهاد بشكل أكبر في التدريبات حتى يقدم أوراق اعتماده إلى الجهاز الفني.

كاف يختار طاقم تحكيم مغربي لمواجهة الزمالك وفيوتشر

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكمًا للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا. 

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

الونش يظهر في تدريبات نادي الزمالك

وفي سياق آخر تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي لخوض برنامجه التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. 

ويخضع "الونش" لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي بنجاح.

الزمالك سيف الدين الجزيري الجزيري التونسي سيف الدين الجزيري مجدي نادي الزمالك

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

مرتضى منصور: عضوية هاني العتال بنادي الزمالك مزورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء