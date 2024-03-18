5 نصائح لـ"جوميز" لتحقيق الزمالك أكبر استفادة من فترة التوقف قبل لقاء فيوتشر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعتبر فترة توقف دوري نايل الحالية فرصة ذهبية أمام الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لإعداد الفريق بشكل جيد وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بعد الانتقادات التي تعرض لها البرتغالي عقب الهزيمة أمام الجونة في آخر مباراة قبل توقف دوري نايل.

كيف يستغل الجهاز الفني للزمالك فترة توقف الدوري الحالية لكي ينجح جوزيه جوميز في تحقيق ما اتفق عليه مع إدارة الزمالك بالفوز ببطولة الكونفيدرالية والتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل؟ الإجابة يطرحها "الدستور" في السطور التالية.

أولًا، يجب أن يحرص جوزيه جوميز على تجهيز المصابين خاصة أحمد سيد زيزو نجم الفريق وأحد أهم أوراقه الرابحة، وسينهي زيزو برنامجه التأهيلي يوم الجمعة المقبل، ثم يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

جوزيه جوميز

إعادة الثقة لـ سيف الجزيري

ثانيًا، على جوزيه جوميز أن يدرك أن سيف الجزيري هو المهاجم رقم واحد في الزمالك، وأن يعرف حقيقة مهمة في الكرة المصرية، وهي أنه يوجد لاعب للتدريبات وآخر للمباريات، فقد يتألق لاعب ويلفت الأنظار في التدريبات ثم يكون مردوده ضعيفًا في المباريات، كما يجب أن يدرك جوزيه جوميز أن هناك مهاجمًا يسجل أهدافًا في المباريات العادية لكنه يختفي في المباريات الكبيرة، وسيف الجزيري من نوعية اللاعبين الذين يجيدون في المناسبات الكبيرة، وأثبت ذلك أكثر من مرة، وإذا كان يمر بفترة تراجع فيها مستواه، وهو أمر وارد لأي لاعب، يجب على جوزيه جوميز مساعدته على استعادة مستواه ومنحه الثقة من جديد بدلًا من استبعاده كما حدث في مباراة الجونة.

إنهاء حقل التجارب وثبات التشكيل

ثالثًا، حصل جوزيه جوميز على الوقت الكافي للتعرف على إمكانات اللاعبين بعدما قاد الفريق في خمس مباريات، والمدرب الكبير صاحب العين الثاقبة لا يحتاج وقتًا كبيرًا لاكتشاف قدرات اللاعبين، خاصة أن جوميز لم يأت بطريقة لعب جديدة كما فعل الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك، لكنه يعتمد على طريقة 4-2-3-1 أو 4-1-4-1، وبالتالي أصبح جوزيه جوميز مطالبًا بإنهاء حقل التجارب والاستقرار على التشكيل الأساسي لمباراة مودرن فيوتشر، وتجربة هذا التشكيل في مباراتي زد إف سي وسيراميكا كليوباترا الوديتين، اللتين سيخوضهما الفريق خلال توقف دوري نايل لأن ثبات التشكيل هو الخطوة الأولى في طريق العودة للانتصارات وتحقيق البطولات.

رابعًا، يجب أن يدرك جوميز أن الفريق يضم لاعبين أصحاب أدوار متشابهة خاصة الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، وأن الملعب لا يستوعب وجود الثلاثة معًا أوحتى وجود اثنين منهم، وأن العبرة ليست بتواجد أكبر عدد من اللاعبين أصحاب المهارات في التشكيل الأساسي، ولكن بتنفيذ فكر المدرب وأداء الواجبات الدفاعية والهجومية والالتزام بالأدوار التكتيكية.

خامسًا، وضح خلال الفترة الماضية أن جوزيه جوميز غير مقتنع ببعض اللاعبين الذين انضموا للزمالك في يناير الماضي أمثال محمد عاطف ومهاب ياسر وزياد كمال وياسر حمد وترافيس موتيابا وسيف جعفر، وهذا حقه، لكن طالما أن هؤلاء اللاعبين متواجدون مع الفريق حتى نهاية الموسم يجب على البرتغالي منحهم الفرصة في بعض المباريات، للحكم عليهم بشكل نهائي وتحديد من سيرحل منهم في نهاية الموسم ومن يجب إعارته لاكتساب الخبرات.