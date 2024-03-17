الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع عبدالله السعيد في مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبدالله السعيد لاعب الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وعبد الله السعيد بشأن بعض التعليمات الفنية والأدوار المطلوبة من اللاعب خلال الفترة المقبلة، في حضور كل من أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وفي سياق متصل عقد  أحمد مجدي المدرب المساعد جلسة  مع التونسي سيف الدين الجزيري  مهاجم الفريق، وطالبه خلالها بالتركيز داخل الملعب وأكد له على ثقة الجهاز الفني في قدراته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، بحضور أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

جاءت الجلسة لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق الأول، ضمن الجلسات الدورية المحددة من مجلس الإدارة مع المدير الفني خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بخوض مواجهتين في غاية الأهمية أمام مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك جوزيه جوميز جوميز عبدالله السعيد مودرن فيوتشر

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