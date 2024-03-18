الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تبدأ في تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة

فراولة
فراولة

بدأت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة، منتصف مارس الحالى وتستمر حتى منتصف مايو المقبل وفقا للاشتراطات المقررة.

المستندات اللازمة للترخيص

وحددت الادارة المستندات اللازمة للترخيص والتي تشمل الحيازة الزراعية  أو عقد إيجار  من المالك للمستأجر، حيث من المقرر أن يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وتتضمن الأوراق المطلوبة فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها، -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا إلى أنه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.

بروتوكول لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة

يذكر أن مركز البحوث الزراعية، والادارة المركزية للحجر الزراعي، و"باتريك باللو" وقعا بروتوكولا العام الماضي مع برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالميا، لزراعتها في مصر وتصديرها الى مختلف دول العالم، من خلال إنشاء أول مركز للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت والموالح في مصر وأفريقيا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

المركزية للبساتين المحاصيل الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ف الفراولة المستندات معاينة من الإدارة الزراعية

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"الزراعة" تبدأ فى تلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة فى منتصف مارس

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