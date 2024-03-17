يجعل كلامنا



منذر رياحنة «شوقى» و طارق النهري «حمادة فتح الله»، استغلوا غياب محمد رمضان وقرروا يحطوا على مصطفى شعبان السنة دي.

وليد فواز ممثل موهوب، صحيح أن المخرجين وضعوه غي خانه الشرير، لكن الأمانة تقتضي أن نقول إنه يقدم شخصية الشرير باحتراف، كل دور بلون وطريقه مختلفة، حتى إنك تشعر بأنه مش بيدخل الشخصية ويحضر لها.. ده بيصحي من النوم «يلبس الشخصية» بعد ما يغسل وشه.

صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ ارتفع بسقف توقعات البنات لمرحلة مخيفة، شخص غني، كان يعيش خارح مصر، يحب الموسيقي وبيعزف وصوته حلو، شكله حلو ورياضي بياكل أكل صحي وبيعمل مفاجآت، روشة يفطرها في يخت ع النيل وبيفكر في حاجة تخصها ويحل مشاكلها ويساعدها في إنها تطور نفسها في شغلها وعنده شبكة علاقات تساعده في ده.. أشياء ترفع طموحات البنات وتضرب الرجالة في مقتل، الأمل إن فيه تركة تحصل في شخصيته، أو إن «إنجي» تزهق منه وترجع للنوعيات اللي كانت ممرمطاها فالرجالة تلاقي حجة تقولها.

ميمي جمال حتة سكر في دراما رمضان، وجودها في أي مشهد من كامل العدد كفيل بأنه يغير المود.

التريقة اللي عملتها جيسكا حسام «أمينة» على جيل التسعينات اتردت لها بعد انتشار الحشرات في رأسها هي وأسرتها.. اللي ييجي ع التسعينيات يا جيسكا ما بيكسبش.



صيد العقارب رياض الخولي دبر حادث لـ أحمد ماهر (والد غادة عبدالرازق) بانقلاب سيارته.. وده بعد مقتل شقيق غادة.. كل ده وغادة ساكتة.. حلقة كمان وهتدور الضرب في المسلسل كله بالحزام.

