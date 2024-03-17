سعد الصغير يستعين بـ"مصحف" بحلقة "العرافة".. ما القصة؟

بدأ الفنان سعد الصغير لقاءه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها العرافة، الذي يُعرض، على قناة المحور، بتأكيده أنه من طلب الحضور والمشاركة بإحدى حلقات البرنامج.

وأضاف الصغير: "أنا طلبت أجي علشان حاسس إن في ظلم واقع عليا، وحضرتك زي ما معروف عنك سمحتيلي ومنحتيني حق الرد عن كل اللي اتقال عني في حلقة بوسي عندك".

وتابع: "جيت النهارده بمصحف علشان لو قلت كلمة غلطت تتقلب عليا وعلى ولادي، ومشوفش خير في حياتي".

وأكد الفنان سعد الصغير، أن الفنانة بوسي رفضت مسامحة والدها قبل وفاته، قائلا: "أبوها حتى لو عمل بها إيه كل اللي طلبناه منها تيجي تفرح أبوها وتقعد معاه وهي مرضيتش ترد عليا أصلا، وهو كان عايز منها 4000 جنيه بس عشان عملية في عينه".