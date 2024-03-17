المتحدة ورمضان المصري

عُرف الشهرالكريم بتنوع وجبَاته التي باتت أساسية في حياتنا طوال أيام الصيام، وتتنوع وجبات رمضان التي يقبل عليها جموع المصريين بين الوجبات الرمضانية الدسمة من اللحوم والحلويات ومالذ وطاب منها، لتمتد الى الوجبات الروحانية بتنوعاتها من أداء الفروض والنوافل،وبجانبهم ينشغل المصريون بما يثري الحياة من برامج دينية ومسلسلات درامية لتشكل في مجموعها مكون متكامل للشهر الكريم.

وقدمت الشركة المتحدة هذا العام أعمالا درامية ذات محتوى متنوع جمعت بين الدراما الإجتماعية والتاريخية والكوميدية والتشويقية، بما يمكنه من الوصول الى شرائح واسعة من المشاهدين.

ولأن الدراما مرآة المجتمع وتعد إنعكاسًا لإهتمامات المشاهدين، كما أن للدراما القدرة على ربط خبرات الأفراد بالبناء الأخلاقي والقيمي، فقد حظيت قنواتنا الفضائية بتنوع رائع لما تقدمه من برامج طوال الشهر الكريم ترضى من خلالها كافة الأذواق والإهتمامات التي حرصت الشركة المتحدة على تقديمة على مائدة رمضان من البرامج الدينية لكبار العلماء وشيوخ الدين الإسلامي، وبرامج الاطفال التي تقدم المعلومة التارخية والدينية لأجيال المستقبل الى جانب الوجبات الدسمة من المسلسلات الدرامية المتنوعة التى تعبر عن المجتمع بتنوعاته المختلفة.

وتتنوع البرامج الدينية المعروضة حاليا على قنواتنا الفضائية بما يشبع رغبات المشاهدين من برامج النصح والإرشاد والإصلاح الديني والاجتماعي، الى برامج الشرح والتفسير، وبرامج الأسئلة الدينية والتي تحتاج للردود الفقهية ألأملة في الحصول على بعض الفتاوى الصحيحة أو قصص الصالحين .

ويبرز بالطبع برنامج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يقدم برنامجا يستفيض خلاله في شرح معاني أسماء الله الحسنى وكيفية استشعارها للتقرب أكثر إلى الله عز وجل.

وعلى شاشة CBC يعرض برنامج " نور الدين " الذي يناقش خلاله الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أكثر القضايا الشائكة والتي تؤرق العقل الإسلامي في عصرنا الراهن، ويخشى الكثير من العلماء والمشايخ التحدث فيها أو حتى الإقتراب منها،

كما تقدم الـ CBC برنامج "مصر دولة التلاوة " الذي يستعرض أعلام وسيرعلماء أثروا الآذان والأسماع بتلاوة القرآن الكريم، ويقدمة الإعلامي عمرو خليل

وكما يقدم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام برنامج "حديث المفتي" عبر قناة "الناس"،و تقدم مجموعة قنوات On" " عدة برامج دينية، مثل: برنامج " بصير " للداعية مصطفى حسني، وبرنامج " قلوب عامرة " مع الدكتورة ناديه عمارة، ويعرض على قناة الحياة برنامج " الدنيا بخير " من تقديم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد. وغيرهم من البرامج الدينية التي تسعى الى إشباع رغبات المشاهدين قبل إطلاق مدفع الإفطار.

أما دراما المسلسلات فتميزت هذا العام بالابتعاد عن أعمال العنف والبلطجة واستهدفت " الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية " جميع أفراد الأسرة المصرية على مائدة درامية تجتمع حولها الأسرة مع التنوع في الموضوعات والنصوص وتُخاطب كل الفئات العمرية، بوجبات درامية مختلفة من التاريخية والكوميدية والوطنية، والموجهة للكبار والصغار من خلال اعمال فنية تمس نبض الشارع المصري.

وأثبتت " المتحدة " إننا قادرون على الحفاظ على ريادتنا فى الإنتاج الدرامي بما يليق بمكانتنا وبتاريخ الفن المصري، من خلال الإهتمام بجودة الانتاج والكتابة والاخراج وكل مكونات الاعمال، خاصة الاعمال التاريخية التي تحتاج الى امكانيات انتاج ودقيقة فى التنفيذ، كما استطاعت " المتحدة " التخلص من اعمال المط والتطويل الدرامي ونجحت في إنتاج أعمال تجذب المشاهدين بأحداث سريعة ومختصرة تعكس الرؤية الفنية في أقل عدد من الحلقات بمسلسلات الـ 15 حلقة. ومع ذلك بدأت حالة الجدل التى اعتدنا عليها مع رمضان ولكنه في الاخر جدل ايجابي يثري حياتنا وينوع من إهتمامتنا،

وتبقى الفواصل الإعلانية التى تقدمها الشركة المتحدة تحت عنوان " شكرا لكل إيد بتبني " والتى تبرز الانجازات التى تحققت على ارض الواقع هى أهم ما نشاهده بين البرامج والمسلسلات طوال اليوم