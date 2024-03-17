ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في رشوة شركة مياه الشرب بأسوان

استمعت محكمة الجنايات إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية الذي أجرى التحقيقات في قضية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وتحدث الضابط عن عملية رصد المتهمين وتسجيلهم، وعن معرفته لحجم الرشاوى من خلال مصادره السرية، وأطلع على شكل الشنطة التي ستحتوي على الأموال والمبالغ الموجودة بداخلها، ورفض الإفصاح عن مصدره.

ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في رشوة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقامت النيابة العامة بتلو أمر الإحالة واتهمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.