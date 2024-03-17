تشكيل تشيلسى.. مودريك أساسيًا وسانشيز يعود لحراسة المرمى أمام ليستر

أعلن ماوريسيوس بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي عصر اليوم الأحد ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود الهجوم مودريك ويجاوره رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون، بينما يعود سانشيز لحراسة مرمى البلوز بعد غيابه للإصابة.

تشكيل تشيلسي.. مودريك أساسي وسانشيز يعود لحراسة المرمى أمام ليستر

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، ديساسيه، شالوباه، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، كالاجير، بالمر

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، مودريك

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

