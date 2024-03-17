تموين القليوبية: توزيع كميات ضخمة من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو للمواطنين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية عن توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية.







وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 77 طنًا بالخانكة، وكذلك توزيع 25 طنًا و500 كيلو بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها طن و400 كيلو بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 12 طنًا بقها، وكمية قدرها 7 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 26 طنًا و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 2 طن بكفرشكر، وكمية قدرها 13 طنًا و500 كيلو بحي شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها 4 أطنان بشبين القناطر.



وتابعت المديرية أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 16/ 3/ 2024، بمحافظة القليوبية 168 طنًا و900 كيلو سكر المبادرة، تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

وكشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم بطرح كميات كبيرة من السكر تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجهود كبير في توفيرها، كما تقوم الوزارة من خلال غرفة عمليات مركزية بمتابعة كل المخابز والمنافذ والأسواق، وذلك لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، فضلًا عن تكثيف الحملات والعمل ليل نهار، للتأكد من سلامة الأمن الغذائي وتوافر السلع بكل أنواعها، كما أكد على متابعة القضايا والحملات الرقابية أولًا بأول. وقد أصدر الوزير الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وزيادة تفعيل دور الرقابة التموينية والتجارية، وضرورة تنفيذ حملات رقابية تفتيشية مشتركة بين الرقابة التجارية والتموينية، وكذلك عمل تناوب على مفتش الانتظار بكل إدارة تموينية بجميع إدارات التموين.