ضبط 176 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 176 قطعة سلاح ناري، و218 قضية مخدرات، وتنفيذ 59519 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم ضبط 15 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وتم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25706 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.