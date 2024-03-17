السجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين فى قضية "الأدوية الكبرى"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة الأولى في قضية «الأدوية الكبرى» بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية والهواتف.

القضية متهم فيها 45 متهمًا بالترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر، بأن جلب بعضهم الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، عن أن الواقعة تتلخص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021، والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات باتجار المتهمة "حنان. ع"، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداوله، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعضا من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.