الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب في التجمع الخامس.. بعد قليل

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات.

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس لسرقته.. بعد قليل 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتل اثنين من المتهمين المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعددنا إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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