النائب عمرو هندى: خطوات جادة من الدولة لإصلاح الموقف الاقتصادى

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وإن الأمور تسير بقدر الإمكان بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات.

وأوضح "هندي"، أن هناك عددًا من الخطوات التي اتخذتها الدولة، ومنها على سبيل المثال، تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بشكل كبير، في الوقت الذي تعمل الدولة على زيادة الإنتاج وإعطاء المزيد من الحوافز للمستثمرين، إضافة لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام الجاري، إضافة للقضاء على وجود سعرين للصرف فى السوق وهو ما أسهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات.

وتابع النائب عمرو هندى: "والدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الصارمة للنهوض بالاقتصاد وتحسين هذا الملف، منها أيضًا التسعير العادل للجنيه، والنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية والمدن الذكية وشبكة الطرق ومنظومة النقل والعمل فى كل المجالات فى آن واحد".

وأشار النائب، إلى أن هذه الخطوات إضافة لتضافر جهود مؤسسات الدولة لإيجاد حلول عاجلة لملف الاقتصاد واستجابة الحوار الوطنى لدعوة رئيس الجمهورية لبحث الملف وعلى وجه السرعة تمت مناقشة الأوضاع، وهذا يؤكد أن هناك تضافرًا وتكاملًا للجهود والدور الذى تقوم به هذه المؤسسات جميعها والتي أثمرت عن وجود منظومة جديدة تهدف فى المقام الأول لإصلاح الموقف الاقتصادى للدولة ووضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء المحلية أو الأجنبية.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

كما تناقش الجلسة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.