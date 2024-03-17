الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ارتباك الإشارات الاجتماعية.. ما هي آثار التنمر والإساءة النرجسية؟

التنمر والإساءة النرجسية
التنمر والإساءة النرجسية

تشير النرجسية إلى صفة شخصية حيث يفكر المرء في نفسه بشكل مبالغ فيه، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب تحقير الآخرين. يشعرون أنهم متفوقون على الآخرين ويحتاجون إلى الاهتمام باستمرار، يمكن أيضًا أن تكون طريقتهم في النظر إلى أنفسهم سببًا في إساءة معاملة الأشخاص المحيطين بهم. 

وفقا لموقع hindustantimes غالبًا ما تبدأ الإساءة النرجسية في المنزل عندما ننشأ على يد آباء نرجسيين ويستمرون في إذلالنا وقمع عواطفنا، حيث يمكن للآباء غير الناضجين عاطفيًا أن يلحقوا بنا الإساءة، مما قد يؤدي إلى صدمة الطفولة، يمكن أن يبدأ التنمر - الذي يرتبط غالبًا بالمؤسسات التعليمية والأقران - في المنزل أيضًا، وعلى الرغم من الإشارة إلى التنمر على أنه مشكلة أخلاقية، إلا أنه أكثر من ذلك بكثير، ويمكن أن يكون له تأثير شديد على المدى الطويل.

"ربما تعرضت لانتقادات مستمرة وإهانات وتعليقات تحقير تستهدف شخصيتك أو مظهرك أو قدراتك، ربما شعرت بالذنب أو الخجل أو الخوف، مع التهديد بحجب الحب أو الموافقة إذا لم تمتثل مطالبهم"، كتبت عالمة النفس كارولين ميدلسدورف، وتوضح ما أثر ذلك.

إتلاف الدماغ: تتعرض أجزاء الدماغ المسؤولة عن التفاعل الاجتماعي والتفكير ومعالجة العواطف لأضرار جسيمة بسبب سوء المعاملة. نحن لسنا قادرين على الفهم والتفكير بشكل صحيح.

ارتباك الإشارات الاجتماعية: قد يبدأ الشخص الذي يواجه التنمر والإساءة في رؤية كل شيء على أنه تهديد، وغالبًا ما يخطئ في قراءة الإشارات الاجتماعية ويستجيب بطريقة خاطئة.

مشكلة التفكير: تتعطل أدوات التفكير في الدماغ بسبب الطريقة التي نعامل بها. ولذلك لا نستطيع أن نفكر بشكل سليم، ونواجه صعوبات في حل المشكلات، حتى الصغيرة منها.

التقلبات العاطفية: نحن نواجه تقلبات عاطفية، حيث نشعر باستمرار بالإرهاق أو بالبكاء. يحدث هذا عندما يؤدي التعرض المستمر للإساءة إلى إتلاف أجزاء الدماغ المسؤولة عن المشاعر.

الدماغ في حالة انتظار: تتعطل العمليات الطبيعية. يتم تعليق إنشاء خلايا دماغية جديدة وتطوير اتصالات جديدة

حساب تحقير الآخرين إتلاف الدماغ ارتباك الإشارات الاجتماعية مشكلة التفكير التقلبات العاطفية

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