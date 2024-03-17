وزير الرى: الالتزام بالحصص المائية للزراعات وترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، واستعراض خطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والتى تتضمن موقف أعمال تطهيرات الترع وخطة نهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، واستعراض تقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة.

وقد وجه الدكتور سويلم بالإسراع فى استكمال أعمال تطهيرات الترع بمحافظتى المنيا وسوهاج، وترعة بورسعيد، وترعة كشمير بمحافظة القليوبية، وترعة الباجورية وبحر شبين بمحافظة المنوفية، ونهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لكافة الترع.

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الدراسة الخاصة بحوض المص وخط الطرد بمحطة خلط القاطع المغذية لترعة قوتة بالفيوم، وسرعة نهو الدراسة التى يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لترعة الشباب فى محافظة السويس.

كما وجه وزير الرى، بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.

الالتزام بمواعيد مناوبات الرى على الترع لحصول المنتفعين على حصتهم

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الالتزام بمواعيد مناوبات الرى على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، والتشديد على قيام مهندسى هندسات الرى بالالتزام التام بتطبيق هذه المناوبات وربط مدى الالتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى لسيادتهم، مع قيام كل إدارة رى بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائى وروابط مستخدمى المياه وأجهزة وزارة الزراعة، مع عمل واجهة سهلة الاستخدام لجداول المناوبات لتسهيل استخدامها بمعرفة مهندسي ومسئولي الرى بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع.. استعراض ما قامت به إدارة توزيع المياه من قياس للتصرفات المائية على الطبيعة لعدد كبير من الترع عند أفمام الترع وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات لمعايرة معادلات حساب التصرفات المائية للعمل على تدقيقها، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية المارة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا لتدقيق قيم تصرفات المحطة.

كما تم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بالإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر تصنيفى بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضى لاستخدامها كأداة استرشادية لتحديد المناطق الساخنة بشبكة الترع والمصارف للتركيز عليها خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

وتم خلال الاجتماع أيضًا عرض موقف صيانة عدد ٩٧٥ بوابة مستهدفة بالتأهيل قبل فترة أقصى الاحتياجات والتى يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيي إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.

وتم أيضًا عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بإجمالى ٤٩٠ محطة رفع، حيث شدد الدكتور سويلم على ضرورة نهو أعمال الصيانة بها، وخاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت لضمان جاهزية كافة المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات.