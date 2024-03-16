السبت 16 مارس 2024
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مصر

وزير الرى يستعرض مقترح تنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف.

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الاستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية في مجال تطهير الترع.

واستعرض وزير الرى، خلال الاجتماع، مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلًا من حصاد النبات بمحتواه من المياه، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.

تطهير الترع المبطنة وغير المبطنة والمصارف

وأكد الدكتور سويلم ضرورة أن يراعى تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة وغير المبطنة والمصارف بدون التأثير سلبًا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي التي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات.

تسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائى 

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وأيضًا، مع مراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع (١ متر فأعلى)، وأن تكون أقل تأثيرًا على بنية الجسور والطرق، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائى.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أبوبكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى بوزارة الموارد المائية والري.

تطهير الترع المبطنة الدكتور سويلم الترع والمصارف وزير الري صيانة المجاري المائية منظومة الصيانة

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