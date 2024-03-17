الوزراء: النيران لم تقترب من المبانى التاريخية فى استديوهات الأهرام

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق استديوهات الأهرام الذي نشبت فيه النيران فجر أمس السبت.

وقال الحمصاني، إنّ النيران لم تقترب من المباني التاريخية في استديوهات الأهرام، كما أنّ رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع: «جرى منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور مقبلة، ووفقًا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيحصران أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر أمس».



وأكمل: اليوم، جرى صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق أستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أنّ الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة ستصرف بصورة كشف المستشاركشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق استديوهات الأهرام الذي نشبت فيه النيران فجر أمس السبت.

وقال الحمصاني، إنّ النيران لم تقترب من المباني التاريخية في استديوهات الأهرام، كما أنّ رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع: «جرى منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور مقبلة، ووفقًا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيحصران أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر أمس».



وأكمل: اليوم، جرى صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق أستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أنّ الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة ستصرف بصورة كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق استديوهات الأهرام. محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقع حريق استديوهات الأهرام.