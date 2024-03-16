السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا وسط يافا

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، مساء اليوم السبت، إن الشرطة الإسرائيلية تشن حملات شرسة لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

وأضاف سعد في بيان، اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا فلسطينيا خلال حملة مداهمات شرسة وسط مدينة يافا، وجرى تحويل 36 منهم للتحقيق.

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وحذّر سعد جمهور العمال، مطالبا إياهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي يواجهونها بسبب توقفهم عن العمل لأكثر من خمسة أشهر بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

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وطالب، الاتحادات والنقابات العالمية ومنظمة العمل الدولية، للضغط على الحكومات من أجل وقف العدوان على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

تقرير عبرى: استئناف محادثات هدنة غزة وملف المحتجزين فى قطر غدًا

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات المتوقفة بين إسرائيل وحركة حماس غدًا في قطر، لبحث التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم أنه وفقًا لمسئولين مصريين من المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد ظهر الأحد، على الرغم من احتمال تأجيلها إلى يوم الإثنين.

وستكون المحادثات هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسئولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الوسطاء كانوا يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حركة حماس تمسكت بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.

وتابعت "لكن في الأيام الأخيرة، اتخذ الجانبان خطوات تهدف إلى إعادة المحادثات، التي لم تنقطع بالكامل، إلى مسارها".

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