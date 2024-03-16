السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة في المعادي

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق في القاهرة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة المعادي. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبالضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية. 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

حبس جهات التحقيق سرقة مليون منطقة المعادى

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