الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس نجار و"جواهرجي" بتهمة سرقة شقة في بولاق الدكرور

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس نجار وجواهرجي 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة بعدما استولى النجار على مشغولات ذهبية من شقة ببولاق الدكرور وبيعها للجواهرجي. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (نجار - له معلومات جنائية) لسرقته بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).

 

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وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامه بتصريف المسروقات بالإشتراك مع (عميل "سيئ النية"- مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى).

وأفاد بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى" وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "جوهرجى"- مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه.

حبس نجار سرق ذهب جواهرجي النيابة العامة حبس نجار وجواهرجي مشغولات ذهبية

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