الأونروا: الأوضاع فى غزة صعبة وهناك نقص كبير فى المواد الغذائية

أكدت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (أونروا)، إيناس حمدان، صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل التحديات والعقبات أمام توزيع المساعدات واستمرار الحرب.

160 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

وقالت مسئولة (أونروا)- في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت- إن "هناك نقصًا حادًا في المستلزمات والمواد الغذائية الأساسية بين سكان القطاع، حيث لا يدخل القطاع سوى 100 إلى 160 شاحنة في اليوم، في حين أن الاحتياج الفعلي 500 شاحنة يوميًا وبشكل منتظم".

وأضافت أن "كل جهود المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة في مناطق قطاع غزة خاصة في غزة والشمال، ولكن تظل طرق إنزال المساعدات برًا عبر المعابر هي الأكثر سهولة وفعالية والأسرع، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين وأزمة حقيقية خاصة في الشمال".

وناشدت مسئولة (أونروا) بزيادة أعداد الشاحنات التي يتم استقبالها وتسهيل تدفقها إلى غزة والشمال، لافتة إلى أن الوكالة لديها الطواقم التي تمكنها من إدخال كميات كبيرة من تلك الشاحنات وإيصالها لمراكز التوزيع والإيواء.