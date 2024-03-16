السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار يكتب: "المتحدة".. رافعة الوعي والفن المصري

تتبوّأ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مكانة رائدة في منظومة الإعلام العربي، فهي تمتلك باقة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، جنبا إلى جنب مع الإنتاج الفني التي تُثري الساحة الفنية العربية بأعمالها المتميزة؛ وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، بزغ دور الشركة جليًا خلال ثمانية أعوام من خلال تقديمها لأعمال درامية متنوعة أثارت الجدل وفتحت باب النقاش حول قضايا هامة على كافة الأصعدة.

لم تكف الإبداع ولم تتوانى عن إعداد رؤية وأعمال درامية تُلامس الواقع المصري وتتضمن رسالة هادفة فكان للهوية الوطنية نصيب الأسد في حزمة ابداعات الشركة ولم تقف مكتوفة الأيدى أمام ظواهر وقضايا اجتماعية شائكة؛ ولم تخشى المواجهة برؤية هادفة للتصحيح وإعلاء الوعى ومواجهة التطرف وتعزيز القيم الإيجابية من خلال دواء الدراما والقوة الناعمة.

من الأقوال المأثورة أن سر النجاح هو الثبات على الهدف ونظرا لوجود هدف عظيم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواءً على الصعيد الإعلامي بكافة ألوانة، والجهد المبذول فى خلق دراما هادفة بناءة للكبار والصغار ولم يغفل القائمون على الشركة الرائدة فى استخدام لغة الإشارة أيضا الاعتناء بالأطفال وتوجيههم من خلال عدد من المسلسلات الكارتونية، وذلك لصقل النشء وتطوير مهاراتهم وعقولهم منذ الصغر، وحددت عددا من المسلسلات والبرامج خصيصّا لهم.

وبخطوات جادة أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية الناجحة بامتياز والتي تمس المواطن بصورة مباشرة، ودعم الاقتصاد الوطني بفتح مجالات وابواب لرواد الأعمال والمستثمرين وغيرها من الانشطة والاعمال، ولم مجال بدون بصمة نوعية وقوية ولعل مبادرات رعاية الموهوبين الرياضيين كانت لها صدى كبيرا بين شبابنا ومنذ لحظات أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن تنظيم وإطلاق النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخب مصر، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من الشركة المتحدة لتكون واجهة مصر في قطاعاتها المتنوعة ومواكبة مسارات الجمهورية الجديدة وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية لبناء دولة قوية أساسها الهوية وركائزها النجاحات وتحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة والمستويات.

ساعدت أعمال وجهود الشركة المتحدة للوصول إلي ساحة القارة والدول العربية وفي القريب بإذن الله سيكون دورها عظيمًا على الساحة العالمية لتكون واجهة مصر ولسان حالها للعالم الخارجى وتكون فاعلة ومؤثرة لصالح بلادنا العزيزة.

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تحقيق الغاية المثلى من القوة الناعمة، وهي التأثير على سلوك وتفكير الآخرين دون استخدام القوة، فقد ساهمت أعمالها الفنية في تغيير بعض السلوكيات السلبية ونشر الوعي حول قضايا مهمة منها العنف والزواج المبكر والفساد والإرهاب وغيرها من الملفات الشائكة، وايضا كانت مؤثرة ايجابيا في إبراز الجهود الوطنية لمؤسسات الدولة المصرية ومبادرة فى العمل علي ترسيخ الهوية الوطنية.

وأخيرًا ننتظر من الشركة المبدعة مزيدا من الجهود للوصول إلي صدارة العالمية مع تعزيز العمل معًا لتحقيق الغاية المثلى وهي إعلاء الوعي الجمعي المصري والحفاظ علي مقدرات الأمة من عقول أجيالها في ظل شيطان الانفتاح التكنولوجي والإلكتروني المتنامي بصورة مريبة، ونشكر جهد كل من يعمل ورؤية وصاحب الإستراتيجية البناءة الذى جعل هناك حائط صد أمام تغوّل الدراما الخارجية الموجهة وحماية الوعي الجمعي المصري.

 

النائب عصام خليل 

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار 

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