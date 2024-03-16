يسري المغازي: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة يؤكد حرصه على تعزيز الأمن

أكد يسري المغازي عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة وتفقده لها وتكرار زيارته، رسالة من القيادة السياسية بأهمية الأمن في الحفاظ على الوطن ضد تحديات داخلية وخارجية والمسؤولية الملقاة على عاتق رجال الشرطة.

ولفت "المغازي" في تصريح صحفي له اليوم، إلى قول الرئيس السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة، بأن هناك حرص على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد، وثنائه على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، وتفقده سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

القضاء على الإرهاب

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الأمن المصري حقق نجاحات هائلة طوال السنوات الماضية بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، بالقضاء على الإرهاب وكل مظاهر الفوضى والانفلات في الشارع وهو مظهر مهم من مظاهر قوة الدولة ومهابتها ويحسب للسيسي.

واختتم النائب يسري المغازي أن الأحداث التي شهدتها مصر قبل سنوات ما بعد 2011، كانت قد نالت من هيبة الأمن المصري وقدراته عبر إشاعات همجية وحروب سافرة، لكن السيسي استطاع إعادة هيبة الدولة وقوة الأمن ومهامه، وتعزيز دولة القانون في الشارع وهو ما يشعر به الجميع.

من جانبه قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح في تصريحات صحفية له، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.