السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قرعة الدورى الأوروبى.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام أتالانتا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

سيخوض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مواجهات جديدة أمام فرق إيطاليا بعدما أوقعته قرعة الدوري الأوروبي في مواجهة أتالانتا.

ويعود صلاح للعب مع فرق الكالتشيو، التي يعرفها جيدًا منذ أن لعب بقميص روما وفيورنتينا من قبل.

وسيخوض صلاح لقاءه رقم 7 أمام أتالانتا في جميع المسابقات حيث لعب ضدهم بقميص فيورنتينا، روما وليفربول من قبل في 6 لقاءات.

وفي 6 مواجهات سابقة ضد أتالانتا فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 2، حيث خسر بهدفين نظيفين مع الريدز خارج الديار بدور المجموعات في دوري الأبطال 2020-2021.

وساهم صلاح في 4 أهداف ضد أتالانتا حيث صنع 3 أهداف وسجل هدف وحيد في لقاء العودة بأنفيلد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

أوقعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن الآتي:

ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني ضد وست هام يونايتد

بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

موعد مباريات الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي

ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

كما ستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 22 مايو المقبل، بملعب أفيفا بالعاصمة الإيرلندية "دبلن".

 

 

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