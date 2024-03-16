السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب تروسيكل بالشرقية

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أُصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب تروسيكل بطريق هدى شعراوي - الحلمية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلا من: "حنان عبدالله" 30 عامًا، و"فريدة محمد" 60 عامًا، و"خيرية محمد" 55 عامًا، و"عفاف صابر" 47 عامًا، و"ياسمين عبدالرزاق" 37 عامًا، مقيمين بقرية الجعفرية بمركز أبو حماد، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق هدى شعراوي - الحلمية بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وقوع حادث حادث انقلاب انقلاب تروسيكل طريق هدى شعراوي محافظة الشرقية مستشفى أبو حماد المركزي

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