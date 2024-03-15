إعلامى سودانى: ميليشيا الدعم السريع هى نتاج النظام السابق لعمر البشير

قال عماد السنوسي، إعلامي سوداني، إن ميليشيا الدعم السريع، هي نتاج النظام السابق، حيث أسستها حكومة البشير من أجل التزويد بالقوة، حيث سلحتها دون أي تدريب.

وأضاف "السنوسي"، خلال مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السابق عمر البشير، هو السبب في تسليحهم بهذا الشكل.

ونوه بأن الرئيس السابق البشير، كان يستعين بها في عمليات، وتجاهل تمامًا الجيش السوداني، مؤكدًا أن هدف إنشاء قوات الدعم السريع هو إطالة حكم الرئيس السابق.

وتابع أن في فترة حكم الرئيس السابق للسودان، كان هناك خلل كبير بالجيش، وهذا ما أسهم في توحش ميليشيا الدعم السريع في البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تقدر بـ125 ألف جندي.