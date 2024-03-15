خبير سياسى يوضح السبب فى انتشار الكيانات الموازية للجيوش العربية

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن السبب في انتشار الكيانات الموازية للجيوش، سببها ضعف الدولة نفسها، وتعسرها في تزويد قواعدها.

وأضاف "عز العرب"، خلال مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الكيانات الموازية بعد ثورات الربيع العربي.

وأشار إلى أن وجود دعم شعبي لهذه الكيانات سبب في تعزيز بقاء وانتشار هذه الكيانات الموازية، وهذا ما نشاهده في حالة السودان، مؤكدًا أن ضعف الاقتصاد للدولة أسهم بشكل كبير في انتشار الجماعات الموازية.

ونوه بأن الجماعات الموازية في العديد من البلدان العربية، استفادت بشكل كبير من خلال تعزيز المصالح ونهب ثروات البلاد، بالتعاون مع كيانات خارجية.