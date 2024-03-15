برلمانى: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تحمل رسائل طمأنة بشأن الوضع الاقتصادى

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنها حملت عددا من الرسائل الهامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكذلك القضية الفلسطينية.

وقال "قرقر"، في تصريحات له اليوم، إن كلمة الرئيس جاءت مطمئنة للشعب المصرى على قدرة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث قال الرئيس: "بطمن الناس إن الأمور ماشية ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية".

وثمن قرقر، اهتمام الرئيس بتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتى استعرضها في كلمته اليوم، والتى وصفها بخطوات لتحسين الاقتصاد المصري وأن هناك مساعى لنكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي، وأن الدولة المصرية تسير بخطى ثايتة نحو تخطي الأزمة الاقتصادية.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة تسببت في حالة من الاستقرار والهدوء في الشارع المصرى، بعدما كان بلغ ذروة القلق الاقتصادى بسبب عدم السيطرة علي الأسعار، مشيرا إلى أهمية الجهود الأخيرة المبذولة من الدولة ولاسيما صفقة الاستثمار في رأس الحكمة وتوفير الدولار بالبلاد.

وأكد النائب وحيد قرقر، أن هناك دورا هاما على الحكومة في متابعة الأسواق، وكذلك هناك دورا علي المواطنين في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية، وهو مراعاة بعضهم البعض وعدم تخزين السلع أو السماح باستغلالهم، متابعا، وأيضا بالنسبة للتجار عليهم الالتزام بالضوابط وعدم استغلال الأزمة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما ثمن وحيد قرقر، تأكيد الرئيس السيسي، بأن الدولة حريصة على اختيار أفضل العناصر للحفاظ على أمن الوطن.