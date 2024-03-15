الجمعة 15 مارس 2024
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سياسي

نقابة المحامين تتحرك بعد مقتل محامي على يد بلطجية فى كفر الشيخ

عبدالحليم علام نقيب
عبدالحليم علام نقيب المحامين

أصدر عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد محمود الجريدي، المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، وأكد على تواصله مع الجهات الأمنية، وكلف لجنة لمتابعة التحقيقات.

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جاء نص البيان كالآتي: "بإسمي وإسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة.. وإننا نتقدم لأسرته وذويه  ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأضاف: إننا نتعهد بملاحقة الجناة،  ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد، وتم تكليف السادة الأساتذة النقباء؛ ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفر الشيخ، وسامي الغنام وكيل نقابة كفر الشيخ، وخالد غالي عضو مجلس كفر الشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات  لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات.

 

تفاصيل القضية

وكان محام ثلاثيني لقى مصرعه اليوم الجمعة، بعيار ناري في طريق عام أطلقه بلطجي عليه خلال عودته من تحرير محضر بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية رفقة أثنين من الموكلين بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية بوصول محمود محمد أحمد الجريدي، محام، في نهاية العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، مصابًا بطلق ناري في الرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بيلا إلى مستشفى بلقاس المركزي، وبالفحص المبدئي تبين أن المحامي المجني عليه أنه توجه مع أحد موكليه إلى مركز شرطة بلقاس لتحرير محضر ضد بلطجي، وخلال عودته في الطريق مستقلا سيارته مع أثنين من الموكلين استوقفه البلطجي عند مدخل قرية روس الفرخ وأطلق تجاه المحامي عيارًا ناريًا من سلاحه استقر في الرقبة، وفر هاربًا مع اثنين آخرين.

جرى نقل المحامي المجني عليه إلى مستشفى بلقاس المركزي لقربه من موقع الحادث، وتوفي متأثرًا بإصابته جراء العيار الناري فيما أودعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب الشهيد أحمد الحدايدي الجهات الامنية

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