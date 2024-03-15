شوقى علام: صلة الرحم باب للرزق وبركة للعمر

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن صلة الرحم فضيلة إنسانية في المقام الأول، وكان الناس في كل زمان يمدحون فاعلها ويجعلونها من مفاخر الإنسان.

فضيلة صلة الرحم

وأكد الدكتور شوقي علام خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرسول صلى الله وعليه وسلم عندما عاد ذات مرة فزعًا من غار حراء قالت له السيدة خديجة "والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم"، وهذا دليل على مكانة صلة الرحم في الدين الإسلامي.

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان حريصًا على زيارة أقاربه طالبًا هدايتهم، حتى إنه ظل يستغفر لعمه أبي طالب حتى جاء المنع بذلك.

بركة الرزق

وأشار إلى، أن من أشكال صلة الرحم التواصل مع الأقارب في الوقت الحالي بالاتصال الهاتفي، الزيارات، دفع الأذى عنهم، محاولة سد الدين إن أمكن، وكذلك مساعدتهم ماديًا أو نفسيًا.

وذكر أن صلة الرحم باب عظيم من أبواب الخير، ولهذا جعل النبي صلى الله وعليه وسلم صلة الرحم بابًا من أبواب الرزق، وبركة العمر، وطيب الأثر.