الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شوقى علام: صلة الرحم باب للرزق وبركة للعمر

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن صلة الرحم فضيلة إنسانية في المقام الأول، وكان الناس في كل زمان يمدحون فاعلها ويجعلونها من مفاخر الإنسان.

فضيلة صلة الرحم 

وأكد الدكتور شوقي علام خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرسول صلى الله وعليه وسلم عندما عاد ذات مرة فزعًا من غار حراء قالت له السيدة خديجة "والله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم"، وهذا دليل على مكانة صلة الرحم في الدين الإسلامي.

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان حريصًا على زيارة أقاربه طالبًا هدايتهم، حتى إنه ظل يستغفر لعمه أبي طالب حتى جاء المنع بذلك.

بركة الرزق 

وأشار إلى، أن من أشكال صلة الرحم التواصل مع الأقارب في الوقت الحالي بالاتصال الهاتفي، الزيارات، دفع الأذى عنهم، محاولة سد الدين إن أمكن، وكذلك مساعدتهم ماديًا أو نفسيًا.

وذكر أن صلة الرحم باب عظيم من أبواب الخير، ولهذا جعل النبي صلى الله وعليه وسلم صلة الرحم بابًا من أبواب الرزق، وبركة العمر، وطيب الأثر.

شوقي علام مفتي الديار المصرية الحياة حديث المفتي الدكتور شوقي علام

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024... مع الزيادة الجديدة

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة