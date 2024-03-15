الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تساعدنا على تقديم أفضل الخدمات لهم

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في ضوء لجنة توحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة، والتي من شأنها تيسير التواصل معهم وضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم ودمجهم في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت  الهجرة، أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضًا لتكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وقالت الهجرة إن الدعوة للاجتماع بالجهات المعنية والمسئولة عن قواعد بيانات المصريين بالخارج، يعد انعكاسًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواطنينا في الخارج، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والمميزات والمحفزات لهم، حيث ستشهد الفترة المقبلة تضافر وتكثيف الجهود الوطنية بما يضمن تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على تقديم المزيد من المحفزات لهم، وهذا ما ستسهم فيه قواعد البيانات الصحيحة عن مواطنينا بالخارج والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق.

وأضافت الهجرة أن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية، والدور المحوري الذي يلعبه مواطنونا بالخارج على مختلف المستويات، وكذلك ما تتطلبه هذه المرحلة من بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، ويعد جزءًا أساسيًا من عملية الترابط متمثلًا في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها والتحسين منها.

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